شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، في أعمال الاجتماع الطارئ الذي عُقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمتابعة الأوضاع الدقيقة والاستثنائية التي تمر بها عدد من الدول العربية وعلى رأسها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية والصحية التي أسفرت عن تدمير واسع للمنشآت الصحية، مما ينذر بتداعيات خطيرة على المستويين الصحي والإنساني ويهدد بتفاقم الأوضاع الصحية للشعب اللبناني.

‎استهل عبدالغفار كلمته بتوجيه خالص التحية والتقدير للحضور، معرباً عن امتنانه للمشاركة الفعالة في هذه الجلسة الطارئة التي تعكس روح التكاتف والتضامن العربي التي تحرص عليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة الأمين العام أحمد أبو الغيط، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ممثلة في السيدة الوزير المفوض ميساء هدمي.

‎وشدد الوزير على إدانة مصر التامة للاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية، مؤكداً رفضها القاطع لكافة أشكال الانتهاكات التي تمثل خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، وأعرب عن تضامن مصر الكامل مع الدول المتضررة وعلى رأسها لبنان التي تتابع مصر ما تتعرض له من اعتداءات أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، مشيراً إلى استمرار تقديم الدعم والمساندة للنظام الصحي اللبناني حتى يتجاوز هذه الأزمة.

كما أدان الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس وزراء الصحة العرب لمناقشة التداعيات الصحية والإنسانية وتنسيق الجهود لمواجهتها بشكل جماعي وفعال.

‎وأوضح أن ما يتعرض له لبنان من عدوان غاشم يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقيم الإنسانية، ويضع المنطقة أمام تحدٍ إنساني بالغ الخطورة، حيث أدى التصعيد إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الصحية، مما يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على النظام الصحي اللبناني ويواجه الفرق الطبية تحديات كبيرة في ظل نقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية.

‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار استعداد مصر الكامل لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك على المستوى الثنائي أو من خلال جامعة الدول العربية والصندوق العربي للتنمية الصحية، لتلبية الاحتياجات الطبية والإنسانية العاجلة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما يضمن سرعة إيصال المساعدات والدعم الفني واللوجستي للقطاع الصحي في لبنان.

‎واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة الفنية على جهودهما المتواصلة، مؤكداً أن التضامن العربي في مثل هذه الأزمات يمثل ركيزة أساسية لدعم صمود الدول الشقيقة، ومعرباً عن دعمه الكامل للدكتور ركان ناصر الدين وزير الصحة اللبناني، ومقدماً خالص التعازي للشعب اللبناني في ضحايا العدوان مع أطيب التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.