أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق خدمة فحص قاع العين للأطفال المبتسرين (حديثي الولادة) داخل مجمع الأقصر الطبي الدولي التابع للهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك لأول مرة، في إطار حرصها على دعم الخدمات الطبية الدقيقة المقدمة للأطفال حديثي الولادة، والحفاظ على سلامة الإبصار لديهم.

وأوضح بيان الهيئة أن الأطفال المبتسرين يولدون قبل اكتمال نمو الشبكية، مما يستدعي إجراء فحوصات دقيقة ومنتظمة لاكتشاف أي تغيرات مرضية مبكرًا، وعلى رأسها اعتلال الشبكية، الذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذا الفحص يُعد من الفحوصات الطبية شديدة الأهمية، لما له من دور محوري في حماية الإبصار وتقليل نسب الإعاقة البصرية بين الأطفال حديثي الولادة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى التدخل في التوقيت المناسب قبل حدوث مضاعفات قد تؤدي إلى فقدان البصر.

وأوضح الدكتور السبكي أن إجراء هذا النوع من الفحوصات ليس مجرد إجراء روتيني، بل يتطلب مهارات طبية عالية ودقة شديدة، وخبرة متخصصة في مجال شبكية الأطفال. وأضاف أن هذه الخبرة ضرورية لتحديد درجة الاعتلال بدقة، واتخاذ القرار الطبي السليم، سواء بالاكتفاء بالمتابعة الدورية أو البدء في العلاج والتدخل الطبي، وفقًا لحالة كل طفل.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تضع تطوير قدرات الأطقم الطبية كركيزة أساسية لتقديم خدمة آمنة، حيث تم تدريب الأطباء القائمين على الفحص على يد استشاريي شبكية الأطفال.

وأكد أن الهيئة تعتزم التوسع في تدريب عدد أكبر من الأطباء خلال الفترة المقبلة، لضمان استدامة تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير الدولية.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن سلسلة من النجاحات والإنجازات المستمرة لمجمع الأقصر الطبي الدولي، والذي نجح في تقديم أكثر من 1.1 مليون خدمة طبية حتى الآن. وأكد أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الأقصر، بما يعكس التزامها بتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة، ودعم صحة الأجيال القادمة.

وتُجرى الفحوصات داخل المجمع تحت إشراف فريق طبي متخصص يضم الدكتور محمد علي، رئيس قسم فحص قاع العين، وبإشراف الدكتور بيشوي أنور، مدير مركز الرمد بالمجمع، ومتابعة الدكتور محمد العقبي، مدير مجمع الأقصر الطبي الدولي، لضمان سير العمل وفق أعلى مستويات الكفاءة الطبية.

