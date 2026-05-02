وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية

كتب : أحمد جمعة

05:58 م 02/05/2026
    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس
    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، البابا ثيوذروس الثاني، بابا وبطريرك الروم الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية وسائر أفريقيا، والمطران دمسكنوس وكيل البطريركية بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون في إنشاء مستشفى ملحق بمقر البطريركية في محافظة الإسكندرية.

رحب الوزير بالبابا ثيوذروس الثاني والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والحضارية بين مصر واليونان، ووصفها بنموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة، موجها قيادات الوزارة بتسخير كافة الإمكانيات لدعم المشروع الذي يستهدف خدمة نحو 5.6 مليون نسمة بالإسكندرية، مع سرعة إنهاء التراخيص والتصاريح اللازمة وفق أعلى المعايير.

كما كلف الدكتور خالد عبدالغفار، الإدارة الهندسية بوزارة الصحة بإجراء زيارة ميدانية عاجلة لموقع المشروع، والتنسيق مع الجهة المنفذة باليونان ومحافظة الإسكندرية لمراجعة الاشتراطات الفنية والإنشائية.

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا ثيوذروس الثاني عن تقديره لجهود الدولة المصرية ووزارة الصحة في دعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المستشفى يعكس الدور المجتمعي والإنساني للكنيسة في خدمة جميع المواطنين دون تمييز.

حضر اللقاء الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

إنشاء مستشفى بابا الروم الأرثوذكس وزير الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل
علاقات

وفر فلوسك.. 8 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل
أبرزهم خليل للجيزة وغراب للشرقية.. "مستقبل وطن" يُعلن حركة تغييرات واسعة
أخبار مصر

أبرزهم خليل للجيزة وغراب للشرقية.. "مستقبل وطن" يُعلن حركة تغييرات واسعة
آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص
زووم

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص

متجاوزة الكونجرس.. أمريكا توافق على صفقات سلاح ضخمة لإسرائيل والخليج
شئون عربية و دولية

متجاوزة الكونجرس.. أمريكا توافق على صفقات سلاح ضخمة لإسرائيل والخليج
موعد ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

موعد ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض
موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل