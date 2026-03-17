أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق لرفع جميع المخلفات أولًا بأول.

وشدد محافظ القاهرة، وفق بيان اليوم، على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق للتعامل مع أي طارئ، وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة مدرب على الإسعافات الأولية.

وأشار العميد محمود محمد أبو بيه، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أنه تم مراجعة نظافة المساجد، والساحات المخصصة للصلاة بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس، والسرفيس، وخطوط المترو، والمناطق الأثرية، والتركيز على نظافة كورنيش النيل، واستعداد البرجولات، والكراسي الموزايكو المنتشرة على طول الكورنيش لاستقبال الزائرين.

وأضاف رئيس هيئة النظافة، أنه تم مراجعة النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة وتقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال زوار العيد ومنها الحدائق المتميزة وعددها 23 حديقة، وإنارة مآذن الجوامع وخاصة بالمناطق الأثرية والدينية، وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها، وصيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة وغسيل الكشافات حول المساجد والمحاور الرئيسية، ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها.

وأكد العميد محمود محمد أبو بيه، استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على أرقام التليفون (١٥٢٦٤ - ٢٦٨٤٣٧٥٩) وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها.

من جانبه، أكد اللواء ياسر أسعد، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد حيث تبدأ مواعيد العمل بالحدائق يوميًا من الساعة السابعة صباحًا لاستقبال الجمهور وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الشجار وصيانة شبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار وصيانة دورات المياه، وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتعيين الخدمات الأزمة لتأمين الحدائق المطلة على النيل لمنع رسو المراكب على شواطئ حديقة نيل المعادي بطره وحديقة العبور بالزمالك، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق.

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.

اقرأ أيضًا:

