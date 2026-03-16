أول تعليق من القارئ محمد أحمد حسن بعد خسارته دولة التلاوة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:00 م 16/03/2026 تعديل في 04:37 م

القارئ محمد أحمد حسن

علّق القارئ محمد أحمد حسن، على خسارته في النتيجة النهائية لبرنامج دولة التلاوة.

وقال محمد حسن: "الحمد لله على نعمة القرآن، تلك النعمة العظيمة التي شرّفنا الله بالانتساب إليها، وجعل لنا نصيبًا من خدمته وتلاوته، يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإخواني الكرام الذين شاركونا في مسابقة دولة التلاوة، فقد كانت أيامًا مباركة اجتمعنا فيها على كتاب الله، نتنافس في تلاوته ونتقارب ببركته، في أجواء يملؤها الاحترام والمحبة.

وتابع: "وإن كانت طبيعة المسابقات أن يكون فيها فائز بالمراكز، فإن أهل القرآن يدركون أن القرب من كتاب الله هو الفوز الحقيقي؛ فكل من عاش مع القرآن تلاوةً وتدبرًا وعملاً فهو الفائز بحق، ونسأل الله أن يبارك في جميع المتسابقين، وأن يزيدهم توفيقًا ورفعة، وأن يجعل القرآن العظيم نورًا لقلوبنا، وهدىً في حياتنا، وشفيعًا لنا يوم نلقاه، كما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إقامة هذه المسابقة المباركة، سائلين الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يديم الجهود المبذولة في خدمة كتابه الكريم".
فاز أشرف سيد بالمركز الأول في الترتيل، في برنامج دولة التلاوة، وجائزة قدرها مليون جنيه مع تسجيل القرآن بصوته لقناة مصر قرآن كريم.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر بحضور الرئيس السيسي، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، والعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية، كلمة للأمة، تسبقها كلمتين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وكرم الرئيس السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف بدار مصر للقرآن الكريم، بالعاصمة الجديدة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استعدادًا للأهلي.. موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة
رياضة عربية وعالمية

استعدادًا للأهلي.. موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة
تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
رمضان ستايل

لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
السيسي: "دولة التلاوة" تجربة مصرية ملهمة تجسد ريادة مصر
أخبار وتقارير

السيسي: "دولة التلاوة" تجربة مصرية ملهمة تجسد ريادة مصر
ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
أخبار و تقارير

ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يكرم الفائزين في الموسم الأول من "دولة التلاوة"
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026