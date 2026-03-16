علّق القارئ محمد أحمد حسن، على خسارته في النتيجة النهائية لبرنامج دولة التلاوة.

وقال محمد حسن: "الحمد لله على نعمة القرآن، تلك النعمة العظيمة التي شرّفنا الله بالانتساب إليها، وجعل لنا نصيبًا من خدمته وتلاوته، يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإخواني الكرام الذين شاركونا في مسابقة دولة التلاوة، فقد كانت أيامًا مباركة اجتمعنا فيها على كتاب الله، نتنافس في تلاوته ونتقارب ببركته، في أجواء يملؤها الاحترام والمحبة.

وتابع: "وإن كانت طبيعة المسابقات أن يكون فيها فائز بالمراكز، فإن أهل القرآن يدركون أن القرب من كتاب الله هو الفوز الحقيقي؛ فكل من عاش مع القرآن تلاوةً وتدبرًا وعملاً فهو الفائز بحق، ونسأل الله أن يبارك في جميع المتسابقين، وأن يزيدهم توفيقًا ورفعة، وأن يجعل القرآن العظيم نورًا لقلوبنا، وهدىً في حياتنا، وشفيعًا لنا يوم نلقاه، كما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إقامة هذه المسابقة المباركة، سائلين الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يديم الجهود المبذولة في خدمة كتابه الكريم".

فاز أشرف سيد بالمركز الأول في الترتيل، في برنامج دولة التلاوة، وجائزة قدرها مليون جنيه مع تسجيل القرآن بصوته لقناة مصر قرآن كريم.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر بحضور الرئيس السيسي، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، والعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية، كلمة للأمة، تسبقها كلمتين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وكرم الرئيس السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف بدار مصر للقرآن الكريم، بالعاصمة الجديدة.