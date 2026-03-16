أعلنت المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، افتتاح غرفة عمليات جديدة بمستشفى مبرة مصر القديمة، بدعم من الدكتورة نوال الدجوي رائدة التعليم الخاص في مصر، وبمساهمة الدكتورة إنجي منصور حفيدة نوال الدجوي.

شهدت مراسم الافتتاح حضور عدد من قيادات المؤسسة العلاجية والمستشفى، بينهم الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور هاني إمبابي مدير الخدمات الطبية بالمؤسسة، والدكتور خالد لاشين مدير عام المستشفى، والدكتورة آلاء مصطفى نائب مدير المستشفى.

وأعرب "شقوير" في بيان اليوم، عن بالغ تقديره لمبادرة الدكتورة نوال الدجوي، مؤكدًا أن هذا التبرع يمثل نموذجًا مشرفًا للمسؤولية المجتمعية، ويسهم بشكل مباشر في دعم خطة الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتقليل قوائم الانتظار.

وقال شقوير: "إن افتتاح غرفة العمليات الجديدة المجهزة بأحدث التقنيات الطبية لا يمثل مجرد إضافة تقنية للمستشفى، بل يجسد أرقى صور التكافل المجتمعي والتعاون المثمر بين الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة الصحية".

وأضاف: "نثمن المبادرة الكريمة للدكتورة نوال الدجوي والدكتورة إنجي منصور، اللتين قدمتا دعمًا مهمًا لتطوير هذا الصرح الطبي العريق، ويسهم هذا التبرع بشكل مباشر في تنفيذ استراتيجية المؤسسة العلاجية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقليص قوائم الانتظار، وضمان حصول المريض المصري على رعاية صحية تليق به".

واختتم تصريحه مؤكدًا أن باب المؤسسة العلاجية مفتوح دائمًا لكل المبادرات الداعمة للتطوير، مع استمرار جهود تحديث المستشفيات وفق توجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد لاشين أن غرفة العمليات الجديدة جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، بما يعزز البنية التحتية للمستشفى ويرفع قدرتها على إجراء العمليات الجراحية المختلفة.

وعقب الافتتاح، أجرت الدكتورة نوال الدجوي والدكتورة إنجي منصور جولة تفقدية داخل المستشفى، أشادتا خلالها بمستوى التفاني والانضباط لدى الطاقم الطبي والإداري، معربتين عن سعادتهما بالمساهمة في دعم هذا الصرح الطبي الذي يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين.