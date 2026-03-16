أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال فتاة حول ما إذا كانت الزكاة دينًا يجب إخراجه فورًا أم هناك سعة من الوقت.

وقال جمعة خلال تقديم برنامج "اعرف دينك" المذاع على قناة "صدى البلد" إنه يجوز كما نص الفقهاء حجز الزكاة لمن يترصد وصوله، وهذا مبني على أن تكون الزكاة في دائرة تقوم بالمحيطين بهم.

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق أن هذه الدائرة مساحتها هي "العدوة"، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يذهب لهذا المكان ويعود منه في نفس اليوم، وهو ما يعادل حوالي 60 كيلو مترًا، وكان هذا المقياس يُحسب سابقًا باستخدام الجمال.

وتابع جمعة أن الفقهاء كانوا يريدون ألا تخرج الزكاة من هذه الدائرة، على أن تقوم كل دائرة بنفسها، وهي الفكرة نفسها المطبقة حاليًا في الغرب.

وأوضح أن في أمريكا يطبقون هذه الفكرة المأخوذة من الفكر الإسلامي، حيث إن الضرائب تختص بالأحياء وكل حي يجمع الضرائب ليقوم بنفسه.

وأشار مفتي الديار المصرية السابق إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة خارج الدائرة إلا بعد الوفاء باحتياجات المحيطين بها. وأوضح أنه إذا كانت هناك دولة غنية يمكن نقل أموال الزكاة الزائدة من منطقة إلى منطقة أخرى، مع مراعاة الأولويات والحاجة.

وأشار جمعة إلى جواز تقسيط الزكاة، وهو ما ينطبق على الشخص الذي ينفق على أسرة من الزكاة شهريًا.

وانتقد جمعة بعض الفقراء الذين يفتقدون الرشد في إنفاقهم، حيث يرغبون في شراء أجهزة ترفيهية مثل الدش والفيديو قبل تلبية احتياجاتهم الأساسية من الأكل والشرب والتعلم، مؤكدًا على أهمية تعليم الأولويات الشرعية.







