إعلان

نائب رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء

كتب : محمد سامي

06:41 م 15/03/2026

الدكتور حسين عيسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي وزارة المالية.

وأشار عيسى، في مستهل الاجتماع، إلى أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، وذلك بالنظر لدورها في زيادة كفاءة أوجه الانفاق لمختلف مخصصات الموازنة العامة للدولة، وتحقيق المزيد من الفاعلية، وتحسين أطر الرقابة، وتحفيز العمل على تحقيق المزيد من النتائج والمستهدفات، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف القطاعات، عبر تنفيذ برامج محددة في إطار الموازنة العامة للدولة، تتضمن مجموعة من الأنشطة والمشروعات، ويقاس مدي تحقق النتائج من هذه المشروعات من خلال عدد من المؤشرات الكمية التي تعكس مدي التقدم في تحقيق المستهدفات.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولوا وزارة المالية ما تم من جهود وخطوات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع مختلف أجهزة وجهات الموازنة العامة للدولة لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء اعتباراً من موازنة عام 2027/2028.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الإعداد لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي تنفيذاً لقانون المالية العامة الموحد، وأنه بتطبيق هذه الموازنة وما تحتويه من برامج وأنشطة ومشروعات، سيسهم في تعظيم الاستفادة مما يتم تحديده من مخصصات مالية للجهات في إطار الموازنة العامة للدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.

موازنة البرامج جودة الخدمات تحسين الجودة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية
أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية
لحظة بلحظة.. ليفربول ضد توتنهام 1 - 0
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. ليفربول ضد توتنهام 1 - 0

تعرف على خطة أمريكا لتأمين السفن بمضيق هرمز.. التنفيذ خلال أيام
شئون عربية و دولية

تعرف على خطة أمريكا لتأمين السفن بمضيق هرمز.. التنفيذ خلال أيام
مهند حسني لـ"مصراوي": سعيد بتفاعل الجمهور مع روج إسود.. والحلقات الجديدة
دراما و تليفزيون

مهند حسني لـ"مصراوي": سعيد بتفاعل الجمهور مع روج إسود.. والحلقات الجديدة
هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
مصراوى TV

هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

