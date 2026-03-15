كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية للعام الرابع على التوالي.

وقال الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، إن الرئيس حريص على التحدث مع الناس والاستماع إليهم وتوضيح الأمور، مؤكدًا أن هناك تواصلًا حقيقيًا بين الرئيس والمواطنين رغم عدم قدرته على استضافة كل أبناء الشعب المصري، إلا أن ممثلين عن كل أطياف الشعب ينقلون رسالته المرجوة.

وأضاف أن كلمة الرئيس يمكن تلخيصها في مجموعة عناوين، أبرزها "نحن يد واحدة"، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد أن الدولة والشعب والمجتمع كيان واحد يجتمع تحت مظلة الأسرة المصرية.

ونقل الديهي عن الرئيس قوله: "إحنا مع بعض كلنا متجمعين طول ما إحنا على قلب رجل واحد كل الأمور تهون وتبقى بسيطة".

وتابع نشأت الديهي أن الرئيس طالب الحضور بوضع الصورة كاملة أمام المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس دائمًا يقول "اشرحوا وفهموا الناس لأن عندهم وعي ووطنية وانتماء".

وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذه البلاد ليست ملك الحكومة أو الرئيس فقط، بل هي ملك المجتمع المصري كله، وأننا جميعًا شركاء في هذه الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس يرسخ مفهوم أن هذه الدولة ملك لنا جميعًا، خاصة ونحن أمام مفترق طرق تاريخي في ظل ما يحدث في المنطقة، ونعيش في فترة دقيقة تتطلب وعيًا وتكاتفًا.