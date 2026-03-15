إعلان

نشأت الديهي: الرئيس يتفهم المشاعر السلبية لرفع أسعار المواد البترولية

كتب : داليا الظنيني

12:20 ص 15/03/2026

الإعلامي نشأت الديهي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية للعام الرابع على التوالي.

وقال الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، إن الرئيس حريص على التحدث مع الناس والاستماع إليهم وتوضيح الأمور، مؤكدًا أن هناك تواصلًا حقيقيًا بين الرئيس والمواطنين رغم عدم قدرته على استضافة كل أبناء الشعب المصري، إلا أن ممثلين عن كل أطياف الشعب ينقلون رسالته المرجوة.

وأضاف أن كلمة الرئيس يمكن تلخيصها في مجموعة عناوين، أبرزها "نحن يد واحدة"، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد أن الدولة والشعب والمجتمع كيان واحد يجتمع تحت مظلة الأسرة المصرية.

ونقل الديهي عن الرئيس قوله: "إحنا مع بعض كلنا متجمعين طول ما إحنا على قلب رجل واحد كل الأمور تهون وتبقى بسيطة".

وتابع نشأت الديهي أن الرئيس طالب الحضور بوضع الصورة كاملة أمام المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس دائمًا يقول "اشرحوا وفهموا الناس لأن عندهم وعي ووطنية وانتماء".

وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذه البلاد ليست ملك الحكومة أو الرئيس فقط، بل هي ملك المجتمع المصري كله، وأننا جميعًا شركاء في هذه الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس يرسخ مفهوم أن هذه الدولة ملك لنا جميعًا، خاصة ونحن أمام مفترق طرق تاريخي في ظل ما يحدث في المنطقة، ونعيش في فترة دقيقة تتطلب وعيًا وتكاتفًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ظروف قاسية".. أيمن يونس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية
رياضة محلية

"ظروف قاسية".. أيمن يونس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية
بفارق قليل.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في قمة دوري اليد
كرة نسائية

بفارق قليل.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في قمة دوري اليد
الرئيس السيسي: "أي إجراء بنعمله بيكون أقل الخيارات تكلفة على المواطن"
أخبار مصر

الرئيس السيسي: "أي إجراء بنعمله بيكون أقل الخيارات تكلفة على المواطن"
جريمة "قبل السحور".. الأمن يحبط هروب شاب قتل ابن عمه في الفيوم
أخبار المحافظات

جريمة "قبل السحور".. الأمن يحبط هروب شاب قتل ابن عمه في الفيوم
نرمين صفر تتهم رامز جلال بسرقة لحن "تيت تيت" في تتر رامز ليفل الوحش.. ما
دراما و تليفزيون

نرمين صفر تتهم رامز جلال بسرقة لحن "تيت تيت" في تتر رامز ليفل الوحش.. ما

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"