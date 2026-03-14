إعلان

"مصر بحاجة لتماسك أبنائها".. السيسي: الحكومة جاهزة لتلقي أي اقتراحات لحل المشكلات

كتب : أحمد العش

09:32 م 14/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • عرض 4 صورة
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي
  • عرض 4 صورة
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة مستعدة لتلقي أي اقتراحات مدروسة تسهم في حل أي مشكلة تواجه الدولة، مشددًا على ضرورة تماسك المصريين، موضحًا بقوله: "يجب أن نكون مع بعض ونخلي بالنا لأن المنطقة تتغير.. وبعض البلاد تضيع بسبب حسابات خاطئة".

وأضاف الرئيس السيسي، مخاطبًا الحضور في حفل إفطار الأسرة المصرية: "أجدد ترحيبي وسعادتي بكم، فأنتم نواة الأسرة المصرية الكبيرة، التي تولي الدولة المصرية كامل الرعاية لها.. أجدّد العهد أمام الله وأمامكم بمواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ لحماية الوطن وصون استقراره، وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا لأبنائه".

وأكد الرئيس السيسي ثقته الكاملة قائلاً: "مهما تعاظمت التحديات وتفاقمت الصراعات والأزمات في محيطنا الإقليمي، فإن مصر بعون الله وبفضل تماسككم ووعيكم ستظل شامخة أبية، عصية على كل من يسول له نفسه المساس بها أو النيل من مصالحها ومكانتها.. حفظ الله مصر وشعبها، ووفقنا جميعًا لما فيه خير الوطن واستقراره".

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر، قائلًا: "كل عام وأنتم بخير، ونحن على مشارف عيد الفطر المبارك، ودائمًا وأبدًا وبالله العظيم… تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

اقرأ أيضًا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حفل إفطار الأسرة المصرية السيسي عبدالفتاح السيسي أخبار السيسي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

