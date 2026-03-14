ردًا على أحد المقالات.. السيسي: الحكومة لم تكن سببًا في الأزمات الاقتصادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة مستعدة لتلقي أي اقتراحات مدروسة تسهم في حل أي مشكلة تواجه الدولة، مشددًا على ضرورة تماسك المصريين، موضحًا بقوله: "يجب أن نكون مع بعض ونخلي بالنا لأن المنطقة تتغير.. وبعض البلاد تضيع بسبب حسابات خاطئة".

وأضاف الرئيس السيسي، مخاطبًا الحضور في حفل إفطار الأسرة المصرية: "أجدد ترحيبي وسعادتي بكم، فأنتم نواة الأسرة المصرية الكبيرة، التي تولي الدولة المصرية كامل الرعاية لها.. أجدّد العهد أمام الله وأمامكم بمواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ لحماية الوطن وصون استقراره، وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا لأبنائه".

وأكد الرئيس السيسي ثقته الكاملة قائلاً: "مهما تعاظمت التحديات وتفاقمت الصراعات والأزمات في محيطنا الإقليمي، فإن مصر بعون الله وبفضل تماسككم ووعيكم ستظل شامخة أبية، عصية على كل من يسول له نفسه المساس بها أو النيل من مصالحها ومكانتها.. حفظ الله مصر وشعبها، ووفقنا جميعًا لما فيه خير الوطن واستقراره".

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر، قائلًا: "كل عام وأنتم بخير، ونحن على مشارف عيد الفطر المبارك، ودائمًا وأبدًا وبالله العظيم… تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

