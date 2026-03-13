شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني يبحثان وقف التصعيد العسكري وسبل الحل الدبلوماسي، والأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وأمطار متفرقة تضرب هذه المناطق مساء الجمعة، و"الصحة" تستقبل 67.6 مليون زيارة من السيدات ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان وقف التصعيد العسكري وسبل الحل الدبلوماسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار متفرقة تضرب هذه المناطق مساء الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع تقدم غطاء سحابي على أجزاء من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد.

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب الاستثمارات الخاصة

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا أمس، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

"الصحة" تستقبل 67.6 مليون زيارة من السيدات ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 67 مليونًا و657 ألفًا و252 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو 2019، مما يعكس الإقبال الكبير والثقة في الخدمات المقدمة.

إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي

رصدت عدسة موقع "مصراوي" 15 صورة تبين أجواء انتخابات نقابة المهندسين التي انطلقت صباح الجمعة في استاد القاهرة الدولي، حيث يشهد المكان تجمعًا كبيرًا من المهندسين ، مع تهافت واضح على صناديق الاقتراع للمشاركة في اختيار ممثليهم.

بحضور 3 وزراء.. توقيع اتفاقية إنشاء كرسي اليونسكو لإدارة المياه العابرة للحدود

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات احتفالية "الإطلاق الرسمي لكرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود بالمركز القومى لبحوث المياه"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق وأمين عام المجلس العربى للمياه، و الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، و روبرتو بورا المدير الإقليمى لمكتب اليونسكو القاهرة، و آبو أمانى مدير شعبة علوم المياه وأمين البرنامج الهيدرولوجي الدولي بمنظمة اليونسكو، والدكتور محى الدين عمر مدير منظمة الإيكاردا بالقاهرة، وعدد من السادة سفراء الدول الإفريقية والأوروبية، وممثلو المنظمات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص.

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تعيق الرؤية بهذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى شمال ووسط الصعيد، يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

