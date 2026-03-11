شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد أمن الطاقة وسلاسل الإمداد عالميًّا

ترشيد الكهرباء.. تفاصيل اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية

عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

"الزراعة": تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار جولاتها الرقابية المكثفة لمتابعة حركة تداول وتوريد الأسمدة المدعمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، لضمان وصول مستلزمات الإنتاج لمستحقيها ودعم الإنتاجية الزراعية في كافة المحافظات.

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس عام 2026 ميلادية، حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزير التموين: إطلاق القافلة رقم 16 من المساعدات العاجلة لقطاع غزة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن إطلاق القافلة رقم (16) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، في إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا للدور المصري الريادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

الأسواق لا ترحم.. طلب برلماني بإعلان الحكومة خطة طوارئ أمام الشعب

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والتموين، بشأن نزيف ثلاثة مصادر رئيسية للدخل الاقتصادي في ظل التوترات الإقليمية، وما قد يترتب عليها من تداعيات مباشرة على موارد الدولة وأمن الطاقة والغذاء.

بالرقم القومي.. نتيجة المقبولين في وظيفة عامل مسجد بالأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل عدد (1000) وظيفة عامل مسجد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية.

منع ظهور إعلامية وطبيب وحجب موقع.. قرارات لـ"الأعلى للإعلام"

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عددًا من القرارات بناءً على ما أوصت به لجنة الشكاوى، وجاءت على النحو التالي:

مصر تستضيف ندوة دولية لتعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية

استضافت وزارة الصحة والسكان ندوة افتراضية دولية تحت عنوان "تعميم الابتكارات في مجال التغذية وممارسات الوقاية من الأمراض غير السارية: طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، بمشاركة خبراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA).

