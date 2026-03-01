إعلان

الأرصاد: أمطار ورياح تزيد الإحساس ببرودة الطقس.. وتحذير من أجواء شديدة البرودة ليلًا

كتب : أحمد الجندي

09:22 م 01/03/2026

السحب المنخفضة - أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما أشارت إلى نشاط للرياح أحيانًا على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع استمرار الأجواء شديدة البرودة ليلًا، لا سيما خلال الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

برودة الطقس الصحراء الغربية السواحل الشمالية الطقس

