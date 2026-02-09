قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع أبراج ومارينا مونت جلالة على ساحل البحر الأحمر يُعد أحد المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في دعم التنمية العمرانية الشاملة في مصر، ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مراسم توقيع المشروع، أن المشروع يمثل مدينة متكاملة مقامة على جبل الجلالة، ويضم أنشطة سياحية وتجارية متعددة، بما يعزز من مكانة الساحل الشرقي للبحر الأحمر كوجهة استثمارية وسياحية واعدة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تستهدف من خلال هذه المشروعات تعظيم الاستفادة من التنمية العمرانية، والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار خطة مصر للتنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية، مشددًا على أن مشروع مونت جلالة يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص.

ولفت مدبولي إلى أن موقع المشروع بمنطقة العين السخنة يتمتع بمقومات فريدة، خاصة مع وجود مدينة الجلالة والجامعة الدولية الكبرى والمستشفى الكبير، فضلًا عن قرب المنطقة من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يضمن تواجدًا وحركة دائمة على مدار العام.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بمشاركة شركات عالمية في تنفيذ المشروع، معتبرًا ذلك دليلاً على الثقة في الاقتصاد المصري، ورؤية الدولة المتكاملة للتنمية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتوجه مدبولى بالشكر لضيوف مصر والشركات المشاركة في المشروع، مؤكدًا أن تنفيذ المشروع يتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة السياحة، وبالتنسيق مع رئيس جهاز مستقبل مصر، ليكون نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.

