رئيس القومي للطفولة: لا يجوز ترك الهاتف للطفل دون رقابة أو ضوابط

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تشريع لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي تعكس وعي القيادة السياسية بحجم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، وضرورة التصدي الجاد لهذه القضية لحماية النشء.

وقالت "السنباطي"، خلال مشاركتها في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك مخاطر كبيرة تحيط بالأطفال جراء الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، موضحة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك الوزارات المعنية في حملات توعوية للتنبيه بتلك المخاطر وأهمية الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، مع مراعاة طبيعة كل محافظة واحتياجاتها.

وأشادت رئيس المجلس بمسلسل لعبة وقلبت بجد ودوره في التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، موجهة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إسهامها في تسليط الضوء على هذه القضايا المجتمعية المهمة.

وأوضحت أن المشكلة لا تقتصر فقط على غياب الاستراتيجيات أو التشريعات، مشددة على أن دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بالإنترنت فقط، بل تبدأ من الهاتف المحمول ذاته، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في قانون الطفل بإضافة حالة جديدة لحالات تعرض الطفل للخطر، تتعلق بالاستغلال عبر الإنترنت، مع إدراج عقوبات رادعة لجرائم الاستغلال والابتزاز الإلكتروني للأطفال.

وأكدت أهمية ضمان سرية وخصوصية بيانات الطفل، داعية إلى تفعيل الرقابة الوالدية داخل الأسرة، موضحة أن الهدف ليس تقييد حرية الطفل، وإنما وضع ضوابط تحميه من المخاطر، قائلة: "مينفعش أسيب للطفل التليفون وخلاص وأنساه".

وتطرقت رئيس المجلس إلى ضرورة توفير بدائل إيجابية للأطفال، مثل أنشطة القراءة والثقافة والفنون والرياضة، مشيرة إلى أهمية دور الثقافة في تشكيل وعي الطفل، وضرورة العمل على توطين وصناعة ألعاب إلكترونية صديقة للطفل.

وأكدت على مجموعة من التوصيات التي تركز على التوعية المجتمعية، والتعلم الرقمي، والاقتصاد والاستثمار الرقمي، والاستعداد لمستقبل الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على توفير الأمان والحماية للأطفال في الفضاء الإلكتروني والوقاية من الابتزاز الإلكتروني.