كشف مصدر بوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يواصل أداء مهامه بشكل طبيعي اليوم الإثنين، من ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن جدول أعماله لم يشهد أي تغييرات استثنائية.

كان مجلس النواب قد دعا أعضاءه إلى "جلسة خاصة لمناقشة أمر مهم"، في وقت رجح فيه نواب وسياسيون أن تكون متعلقة بمناقشة التعديل الوزاري الجديد.

ويجرى التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد سلسلة من التكهنات، بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته، وسط "سرية" كبيرة فُرضت على تفاصيل التعديل والأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة.

وقال المصدر لـ"مصراوي" إن "الوزير يعمل بشكل عادي جدًا"، لافتًا إلى أن الاجتماعات داخل الوزارة ممتدة حتى ما بعد الساعة الثالثة عصرًا، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من الشخصيات من داخل الوزارة وخارجها.

وأوضح أن الوزير عقد الاجتماع الأول صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إصدار بيان رسمي يتضمن تفاصيل الاجتماع خلال دقائق.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة، استقبال الدكتور خالد عبدالغفار للسفير الفرنسي إريك شوفالييه؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي.

ووفق بيان، تناول اللقاء دعم الدولة المصرية المستمر للمرضى والجرحى الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة والمساندة الطبية والإنسانية المقدمة لهم، مؤكدًا استعداد مصر لتكثيف الجهود وتقديم الرعاية المتكاملة انطلاقًا من التزامها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتطرق الاجتماع إلى السياسات المالية والجداول الزمنية لتنفيذ برنامج التعاون، وآليات التنسيق بين الأطراف المعنية إلى جانب مناقشة التعاون في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، واستعراض آخر مستجدات تطوير مراكز الرعاية الصحية بمحافظات الدلتا بالتعاون مع البنك الدولي، لدعم التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات.