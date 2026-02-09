كيف تتعامل نوبات الصداع النصفي؟.. هيئة الدواء توجه نصائح مهمة

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن نوبات الصداع النصفي من الحالات الشائعة التي قد تؤثر على جودة الحياة، مشيرة إلى أهمية اتباع الإرشادات الطبية السليمة للتعامل معها وتقليل حدتها.

وشددت الهيئة، على ضرورة الالتزام بالاستخدام الآمن للأدوية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية ناتجة عن تناول الأدوية من خلال مركز "اليقظة الصيدلية" على الخط الساخن 15301، في إطار حرصها على سلامة المرضى.

وقدمت الهيئة، عددًا من النصائح للتعامل مع نوبات الصداع النصفي، تشمل:

- اتباع نمط حياة صحي للأكل والنوم وممارسة الرياضة بانتظام وتقليل التوتر.

- التوجه إلى غرفة هادئة ومظلمة عند الشعور بالأعراض، مع غلق العينين والاسترخاء وشرب الكثير من الماء.

- تسجيل مواعيد الصداع النصفي لتحديد المحفزات وتجنبها.

- استشارة الطبيب عند اختلاف نمط النوبات أو ظهور أعراض غير طبيعية.

- استشارة الطبيب في حالة الحمل قبل استخدام أي علاج للصداع النصفي

وبحسب موقع مايو كلينك الطبي المتخصص، قد يسبب الصداع النصفي ألمًا شديدًا خفاقًا أو شعورًا بالنبض، وعادة ما يكون في جانب واحد من الرأس، وغالبًا ما يحدث مصحوبًا بالغثيان والقيء والحساسية الشديدة للضوء والصوت.

ويمكن لهذه النوبات أن تُسبب ألمًا شديدًا لساعات أو أيام، ويمكن أن تزداد شدة الألم لدرجة تتعارض مع ممارسة أنشطتك اليومية.

وقد تحدث أعراض تحذيرية تُعرف بالأورة قبل الصداع النصفي أو مصاحبة له، يمكن أن تتضمن تغيرات بصرية، مثل ومضات ضوئية أو بقع عمياء، ويمكن أن تسبب أيضًا وخزًا في جانب واحد من الوجه أو في الذراع أو الساق وصعوبة في التحدث.

ويستمر الصداع النصفي عادة من 4 ساعات إلى 72 ساعة إذا لم يُعالج، ويختلف عدد مرات حدوث الصداع من شخص إلى آخر.

