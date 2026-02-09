إعلان

قبيل التغيير الوزاري.. وزير الكهرباء يشارك في احتفالية "سيمنس" ويترأس اجتماعَين

كتب : محمد صلاح

02:12 م 09/02/2026

الدكتور محمود عصمت

تابع الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ملفات العمل داخل القطاع، قبيل ساعات من التعديل الوزاري المرتقب؛ حيث استهل اليوم الإثنين، نشاطه بترؤس اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمناقشة واعتماد ميزانية العام المالي 2024/2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

ويترأس وزير الكهرباء في تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة مؤشرات الأداء وميزانية العام المالي ذاته، في إطار المتابعة الدورية لأعمال الشركات التابعة وتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية.

وكان الوزير قد شارك مساء أمس في احتفالية شركة "سيمنس" بمرور 125 عامًا على تأسيسها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أكد خلال مشاركته أهمية الشراكة مع كبرى الشركات العالمية ودورها في دعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات.

