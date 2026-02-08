إعلان

وزير الشؤون النيابية: نحرص على التعاون مع البرلمان لمنع الاصطياد في الماء العكر

كتب : نشأت حمدي

02:14 م 08/02/2026

اللقاء

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حرص الحكومة على التعاون التام بين مجلس النواب والحكومة، حتى لا يصطاد أحد في "المياه العكرة" من البداية.

وشدد وزير الشؤون النيابية، على أهمية دور لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، واهتمامها بدعم القطاع الصحي وحل المشكلات التي تواجه المواطنين، موجهًا التهنئة لرئيس وهيئة مكتب وأعضاء اللجنة، وتمنى لهم التوفيق والسداد في عملهم البرلماني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، اليوم الأحد، لعرض خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص القطاع الطبي، ومدى اتساقها مع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر (2030) في القطاع الصحي، حتى يتسنى الانتهاء من إعداد خطة عمل اللجنة في ضوئها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، إعمالًا لحكم المادة (45) من اللائحة الداخلية للمجلس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وقال إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة: يُعد أول وزير يشارك في اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث بدور الانعقاد الأول، وهو ما يعكس حرص الحكومة على التعاون التام مع البرلمان، ويؤكد أن الحكومة والبرلمان يكملان بعضهما البعض لخدمة المواطن وتحقيق الصالح العام للوطن.

وأكد الوزير، أن حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وهذا العدد الكبير من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة، يعكس احترامًا وتقديرًا كبيرين من الحكومة لدور مجلس النواب.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية مجلس النواب

