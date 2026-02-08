إعلان

رئيس الجمارك يكشف أعداد سيارات المعاقين المحتجزة

كتب : نشأت حمدي

03:08 م 08/02/2026

مجلس النواب

انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طريقة التعامل الحكومي مع ملف سيارات المعاقين.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته في اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الجمارك للعام المالي 2024-2025: "للأسف الشديد، الحكومة تعاملت مع هذا الملف بطريقة الغلق وليس الإصلاح والحوكمة وسد الثغرات، وترتب على ذلك أن هناك عشرات الآلاف من السيارات محتجزة بالموانئ المصرية، وما يترتب على ذلك من معاناة لأصحاب السيارات وتكلفة مالية باهظة بسبب احتساب غرامات أرضيات عليهم دون ذنب لهم".

وطالب النائب مصطفى سالم، بتقرير بعدد تلك السيارات، والغرامات، وملامح القانون الجديد، خاصة أن هناك حديثًا عن التحول من السيارات سعة 1600 سي سي إلى 1200 سي سي، وحظر البيع من 5 سنوات إلى 15 سنة، وتلك شروط صعبة ويجب مراجعتها.

وأجاب رئيس المصلحة، بأن العدد التقريبي للسيارات حوالي 12 ألف سيارة تقريبًا، وسيرسل تقريرًا شاملًا بشأنها.

وتم الاتفاق على إرسال 4 تقارير تفصيلية إجابة على الأسئلة التي وجهها وكيل اللجنة خلال الاجتماع.

وعلّق النائب مصطفى سالم بقوله: "اللجنة لا تناقش أرقامًا صماء، بل تحاسب على كفاءة إدارة أحد أهم موارد الدولة، ومراجعة فنية وقانونية ورقابية للأداء".

من ناحيته، أيّد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ذلك، ووجّه الشكر للجنة على مناقشتها المالية والفنية والمهنية، وممارستها دورها الرقابي بشكل كامل.

مجلس النواب رئيس الجمارك أعداد سيارات المعاقين المحتجزة

