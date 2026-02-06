إعلان

هل مكملات الماغنسيوم ضرورة صحية أم ضجة غير مبررة؟.. استشاري مناعة تجيب

كتب- حسن مرسي:

06:19 م 06/02/2026

مكملات الماغنسيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، على الأهمية القصوى التي يمتلكها عنصر الماغنسيوم في الحفاظ على صحة الإنسان وحسن سير العمليات الحيوية داخل الجسم، مشيرةً إلى أنه على الرغم من احتياج الجسم له بكميات محدودة، إلا أن دوره يوصف بالمحوري والأساسي.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن فوائد هذا العنصر تتسع لتشمل تحسين أداء وارتخاء العضلات، وتنظيم إيقاع ضربات القلب، والمساهمة في تحقيق نوم عميق ومريح، علاوة على دوره الفعال في مساعدة الجسم على ضبط مستويات السكر في الدم.

وتابعت استشاري المناعة أن الضجة والحديث المكثف حول الماغنسيوم على منصات التواصل الاجتماعي أحدثت حالة من الحيرة والجدل بين كثير من الناس، خاصة مع تنوع أشكاله الدوائية ومركباته الكيميائية، مما أوقعهم في ارتباك حقيقي حول أفضل نوع يمكن الاعتماد عليه.

وأشارت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، إلى أن هذا التنوع في المركبات مثل سترات الماغنسيوم أو جليسيناته يرتبط في الحقيقة بتنوع الاستخدامات، موضحةً أن بعضها يركز على دعم استرخاء العضلات، بينما يصب آخر في تحسين عملية الهضم، في حين توجد أنواع موصى بها لدعم جودة النوم أو تنظيم ضغط الدم.

وأكدت نهلة عبد الوهاب أن هذا التعدد في الاستخدامات والتركيبات لا يعني تفاوتًا كبيرًا في الفاعلية العامة للمعدن نفسه، ناصحةً بالرجوع إلى الطبيب المختص لتحديد النوع والجرعة المناسبة وفقًا للحالة الصحية والاحتياج الفردي لكل شخص، وذلك لتجنب أي آثار عكسية أو إرباك غير ضراري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكملات الماغنسيوم نهلة عبد الوهاب المناعة التغذية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
حوادث وقضايا

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا
أخبار المحافظات

4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
زووم

أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة
حوادث وقضايا

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان