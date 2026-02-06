هل مكملات الماغنسيوم ضرورة صحية أم ضجة غير مبررة؟.. استشاري مناعة تجيب

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، على الأهمية القصوى التي يمتلكها عنصر الماغنسيوم في الحفاظ على صحة الإنسان وحسن سير العمليات الحيوية داخل الجسم، مشيرةً إلى أنه على الرغم من احتياج الجسم له بكميات محدودة، إلا أن دوره يوصف بالمحوري والأساسي.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن فوائد هذا العنصر تتسع لتشمل تحسين أداء وارتخاء العضلات، وتنظيم إيقاع ضربات القلب، والمساهمة في تحقيق نوم عميق ومريح، علاوة على دوره الفعال في مساعدة الجسم على ضبط مستويات السكر في الدم.

وتابعت استشاري المناعة أن الضجة والحديث المكثف حول الماغنسيوم على منصات التواصل الاجتماعي أحدثت حالة من الحيرة والجدل بين كثير من الناس، خاصة مع تنوع أشكاله الدوائية ومركباته الكيميائية، مما أوقعهم في ارتباك حقيقي حول أفضل نوع يمكن الاعتماد عليه.

وأشارت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، إلى أن هذا التنوع في المركبات مثل سترات الماغنسيوم أو جليسيناته يرتبط في الحقيقة بتنوع الاستخدامات، موضحةً أن بعضها يركز على دعم استرخاء العضلات، بينما يصب آخر في تحسين عملية الهضم، في حين توجد أنواع موصى بها لدعم جودة النوم أو تنظيم ضغط الدم.

وأكدت نهلة عبد الوهاب أن هذا التعدد في الاستخدامات والتركيبات لا يعني تفاوتًا كبيرًا في الفاعلية العامة للمعدن نفسه، ناصحةً بالرجوع إلى الطبيب المختص لتحديد النوع والجرعة المناسبة وفقًا للحالة الصحية والاحتياج الفردي لكل شخص، وذلك لتجنب أي آثار عكسية أو إرباك غير ضراري.