"الأوقاف" تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي عبر صفحتها على "فيسبوك"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:18 ص 06/02/2026

الشيخ كامل يوسف البهتيمي

أعلنت، وزارة الأوقاف إحياء ذكرى وفاة القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي – رحمه الله – الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في 6 فبراير 1969، تاركًا إرثًا قرآنيًّا خالدًا في قلوب المستمعين، عبر صفحتها على "فيسبوك"

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم، وُلد الشيخ كامل يوسف البهتيمي، عام 1922م في عزبة إبراهيم بك، حي بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. بدأ رحلته القرآنية منذ سن مبكرة، حيث التحق بكتاب القرية وهو في السادسة من عمره، وأتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه سن العاشرة، ليصبح قارئًا معروفًا في بلدته، وكان يقرأ الجمعة في مسجد القرية.

تلقى الشيخ كامل يوسف البهتيمي علوم التلاوة على يد الشيخ محمد الصيفي الذي لاحظ موهبته، واصطحبه معه إلى القاهرة، حيث واصل صقل موهبته وصار صوته مألوفًا للمستمعين، حتى أصبح مقرئًا للقصر الجمهوري. انضم الشيخ البهتيمي إلى الإذاعة المصرية عام 1946، وفي خمسينيات القرن الماضي عُيّن قارئًا لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، أحد أهم منابر التلاوة في القاهرة، حيث أدهش المصلين بصوته العميق وأسلوبه المؤثر.

تميز الشيخ كامل يوسف البهتيمي بأسلوب تلاوة يجمع بين الأداء المؤثر والعمق الروحي، تاركًا بصماته في أجيال من القراء المصريين بعده، وما زالت تلاواته محفوظة في أرشيف الإذاعة ووزارة الأوقاف، لتظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة.

