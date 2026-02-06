إعلان

نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من مسجد النصر بالمنصورة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:35 ص 06/02/2026

خطبة الجمعة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بمدينة المنصورة، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية.

ويحضر صلاة الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، ويستقبلهم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على أن يتلو القرآن القارئ الشيخ حلمي الجمل.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة",

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شعائر صلاة الجمعة صلاة الجمعة مسجد النصر مدينة المنصورة محافظة الدقهلية أسامة الأزهري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما هي حمى الشيكونغونيا وكيف ينتقل الفيروس عبر البعوض؟
نصائح طبية

ما هي حمى الشيكونغونيا وكيف ينتقل الفيروس عبر البعوض؟
إعلامي يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور
رياضة محلية

إعلامي يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور
نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026
أخبار السيارات

نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026
ارتفاع حرارة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
أخبار مصر

ارتفاع حرارة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية