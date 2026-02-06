إعلان

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:37 ص 06/02/2026

دولة التلاوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال ستُذاع على الهواء مباشرة، بما يتيح للمواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم.

وأضافت أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية، إلى جانب الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة “دولة التلاوة”، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد، الذي سيتولى كذلك الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال.

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما تروّجه بعض المواقع الإلكترونية والجهات ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات قد تكون مضللة أو غير دقيقة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها شرعًا وقانونًا استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتيجته رسميًا.

كل عام وأنتم بخير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية شهر رمضان دولة التلاوة المعهد القومي للبحوث الفلكية هيئة المساحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"
أخبار مصر

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-2: انطلاقة مهنية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-2: انطلاقة مهنية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات
رياضة عربية وعالمية

خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم
أخبار مصر

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم
بـ 199 دولارًا.. ترامب يطلق منصة لبيع أدوية التخسيس
شئون عربية و دولية

بـ 199 دولارًا.. ترامب يطلق منصة لبيع أدوية التخسيس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية