الطقس اليوم.. فرص أمطار وتحذير من أتربة عالقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2026 ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن يستمر اليوم الجمعة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تمتد بنسبة ضعيفة جدًا (20%) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت الأرصاد، من أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على مناطق من خليج السويس سرعة الرياح (50:40) كم/ س، وارتفاع الأمواج (3-2) متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

