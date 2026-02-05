قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية في مواقع العمل بمشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) والذي يبلغ طوله 63.5 كم وحيث يعتبر هذا الخط احد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة/ الاسكندرية والذي يتكون من (ميناء السخنة / الخط الأول للقطار الكهربائي السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد " الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس" / ميناء الإسكندرية الكبير).

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفي ضوء قيام وزارة النقل بإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج ( الصناعي/ الزراعي/ التعديني/ الخدمي) بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزاً للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها السيسي .

وتابع الوزير، خلال جولته التقدم في اعمال انشاء الجسور والاعمال الصناعية حيث يقع على المسار عدد١٨ عمل صناعي (كباري - انفاق – برابخ ) و التقدم في تركيب القضبان وإنشاء محطات الركاب التي يبلغ عددها 4 وهي (الروبيكى الجديدة - الجلود - العبور- كم 27) والتي يتم تنفيذها من خلال الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وحيث اطلع الوزير على مخطط سير الراكب من بداية المحطة حتى استقلال القطار والاستغلال التجاري الخاص بكل محطة في هذا المشروع الهام الذي يتم تنفيذه على مرحلتين الاولى بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكي إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان والثانية بإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس.

حيث تم تنفيذ 90 % من اعمال الجسور و65% من الاعمال الصناعية وتركيب 2 كم سكة من المرحلة الأولى، ووجه الفريق مهندس كامل الوزير بدراسة إقامة رصيف شحن على خط سكة حديد العاشر/بلبيس بمنتصف منطقة العاشر من رمضان الصناعية لتيسير نقل البضائع لمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالمخطط الزمني للمشروع الذي سيساهم في في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الجديدة للقطار الكهربائي السريع من خلال الطريق الدائري الإقليمي حيث سيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الأوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.

لافتا الى ان تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع سيساهم في انهاء عزلة العاشر من رمضان عن باقي مدن الجمهورية حيث يتم لأول مرة ربط العاشر من رمضان بشبكة سكك حديد مصر كما سيساهم في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان وكذلك المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين. بالإضافة الى تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات بالإضافة إلى الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي لجميع هذه المشروعات بالإضافة الى المساهمة في تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمساهمة في عدم تكدس البضائع في الموانئ.

كما وجه الوزير بضرورة انشاء ساحات انتظار لكل محطة و الربط بين محطات المشروع والطرق الرئيسية لتسهيل استقلال سكان المدن والعاملين بالمناطق الصناعية التي يمر بها مسار المشروع للقطار وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استقلال المواطنين لوسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين والحفاظ على البيئة.