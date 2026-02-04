إعلان

انتصار السيسي: زيارة قرينة أردوغان للقاهرة تعكس عمق الروابط بين مصر وتركيا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:52 م 04/02/2026

السيدة انتصار السيسي والسيدة أمينة أردوغان

رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة أمينة أردوغان، حرم رئيس جمهورية تركيا، في إطار يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين.

جاء ذلك في منشور للسيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك، مساء الأربعاء.

السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة قرينة أردوغان للقاهرة أمينة أردوغان انتصار السيسي ترحب بقرينة أردوغان

