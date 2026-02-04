رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة أمينة أردوغان، حرم رئيس جمهورية تركيا، في إطار يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين.

جاء ذلك في منشور للسيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك، مساء الأربعاء.