مطلوب توزيع عادل.. إشادة برلمانية بمنح الاتحاد الأوروبي لدعم الصحة والتعليم والعشوائيات

كتب : نشأت حمدي

02:34 م 04/02/2026

الاتحاد الأوروبي

وجهت د.شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، الشكر إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن المنح والتي لا تكلف الدولة أي شيء، وتُسهم في رفع جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة، لافتةً إلى أن المنح التي يناقشها اليوم بقيمة الـ75 مليون يورو موجهة إلى الصحة والتعليم والمرافق والعشوائيات وتحد من المخاطر والكوارث.

وأضافت نبيه، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء: يجب أن يكون هناك توزيع عادل للمنح؛ فمحافظة الدقهلية أيضًا فيها مشكلات، مثل الصرف الصحي والمستشفيات وغيرهما، قائلةً: معظم المنح تركز على الصعيد، وهو يستحق، ونطالب للوجه البحري في مناطق كثيرة تشبه الصعيد في احتياجاتها ستعزز الثقة في الإصلاح الاقتصادي والإداري والاجتماعي، معلنةً موافقتها على الاتفاقية.

وكان مجلس النواب، قد بدأ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۷۳۰ لسنة ۲۰۲۵ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الممول بمنحة قيمتها ٧٥ مليون يورو.

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الهدف من المشروع محل الاتفاق المعروض هو دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًّا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة؛ مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يُسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.

الاتحاد الأوروبي مجلس النواب شيماء محمود نبيه

