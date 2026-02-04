مصدر بـ"الكهرباء": تراجع الاستهلاك لـ27 ألف ميجاوات خلال فبراير

تراجع استهلاك مصر من الكهرباء إلى أدنى مستوى له خلال شهر فبراير الجاري، ليسجل نحو 27 ألف ميجاوات مقارنةً بـ٢٩ ألفًا و٣٠٠ ميجاوات لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض يقدر بنحو 2300 ميجاوات، مقارنةً بمعدلات الاستهلاك المسجلة خلال الأيام الماضية، نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا التراجع سببه انخفاض الاعتماد على استخدام أجهزة التكييف ووسائل التبريد، إلى جانب انخفاض الأحمال المنزلية والتجارية، بالتزامن مع موجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد حاليًّا؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات الاستهلاك اليومي للكهرباء.

وتوقع المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن تشهد الأحمال الكهربائية معاودة للصعود التدريجي خلال الأسبوع الجاري، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة، لترتفع مرة أخرى إلى مستويات تقارب 30 ألف ميجاوات؛ خصوصًا مع زيادة الاستهلاك في القطاعات الصناعية والتجارية.

وأكد المصدر أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل في حالة استقرار تام، منوهًا بأن الانخفاض الحالي في الأحمال لا يمثل أي ضغوط تشغيلية، بل يعكس مرونةَ المنظومة وقدرتها على التعامل مع التغيرات الموسمية في الطلب على الطاقة.

وأشار المصدر إلى أن مصر تمتلك حاليًّا احتياطيًّا كبيرًا في قدرات التوليد الكهربائية يصل إلى نحو 20 ألف ميجاوات؛ وهو ما يوفر هامش أمان مرتفعًا يضمن استمرارية التغذية الكهربائية وعدم تأثرها بأي تقلبات مفاجئة في الأحمال أو الظروف الجوية.

ويأتي هذا الاحتياطي في ظل الطفرة التي شهدها قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، مع دخول محطات عملاقة للخدمة وتحديث شبكات النقل والتوزيع؛ ما أسهم في تعزيز كفاءة الشبكة القومية وتحسين جودة الخدمة.

