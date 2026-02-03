وزير الرياضة: استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه من القطاع الخاص -تفاصيل

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة ملتزمة بخدمة الشباب والرياضة في مصر عبر خطة عمل خمسية تستهدف تطوير البنية التحتية الرياضية في 27 محافظة.

وأوضح صبحي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وضعت رؤية واضحة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب؛ لتنمية القطاع الشبابي والرياضي، مؤكدًا أهمية التعديلات التشريعية التي تهدف إلى مواءمة القوانين مع المعايير الدولية وتطوير المهارات الرياضية والإدارية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن القطاع الرياضي يشكل 1.3% من الناتج القومي، مشيرًا إلى استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه من القطاع الخاص و15 مليارًا من الموازنة الحكومية خلال 6 سنوات؛ لدعم المنشآت وتوفير فرص عمل للشباب، مما يعزز دور الرياضة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الوزير الحرص على التعاون مع النقابات والجامعات؛ لتطوير الكوادر الرياضية وتفعيل دور التدريب والتعليم المتخصص، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتقييم الأداء والتطوير المستمر