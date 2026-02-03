طالب النائب ثروت سويلم، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بضرورة النظر ودراسة ضم كل مَن يعمل في مجال الرياضة بمناطق الاتحادات الرياضية بالمحافظات، إلى نقابة المهن الرياضية .

وطالب وكيل لجنة الشباب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية، برئاسة المستشار هشام بدوي، بضم المديرين التنفيذيين للأندية، ومديري المنتخبات الوطنية في كل اللعبات والإداريين والمديرين، وإعلامي المنتخبات، وكل من شارك في المحافل الدولية مع المنتخبات أو الأندية، ليكونوا تحت مظلة نقابة المهن الرياضية .

وعرض النائب ثروت سويلم، على وزير الشباب والرياضة ووزير المجالس النيابية، أهمية دراسة ضم تلك الفئات، وبحث ذلك المطلب المهم لقطاع كبير من الرياضيين .