إعلان

طلب برلماني بضم العاملين بمناطق اتحاد الكرة ومديري المنتخبات لـ"المهن الرياضية"

كتب : نشأت حمدي

01:58 م 03/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب النائب ثروت سويلم، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بضرورة النظر ودراسة ضم كل مَن يعمل في مجال الرياضة بمناطق الاتحادات الرياضية بالمحافظات، إلى نقابة المهن الرياضية .

وطالب وكيل لجنة الشباب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية، برئاسة المستشار هشام بدوي، بضم المديرين التنفيذيين للأندية، ومديري المنتخبات الوطنية في كل اللعبات والإداريين والمديرين، وإعلامي المنتخبات، وكل من شارك في المحافل الدولية مع المنتخبات أو الأندية، ليكونوا تحت مظلة نقابة المهن الرياضية .

وعرض النائب ثروت سويلم، على وزير الشباب والرياضة ووزير المجالس النيابية، أهمية دراسة ضم تلك الفئات، وبحث ذلك المطلب المهم لقطاع كبير من الرياضيين .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ثروت سويلم مجلس النواب نقابة المهن الرياضية هشام بدوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
زووم

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
طرح لادا Aura الجديدة كليًا رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل
أخبار السيارات

طرح لادا Aura الجديدة كليًا رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل
الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك
شئون عربية و دولية

الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك
الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب
أخبار مصر

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب
لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
أخبار المحافظات

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد