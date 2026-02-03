كشفت نتائج حصر مناطق الإيجار القديم في محافظة القاهرة، أن المناطق المتميزة تمثل 18%، والمناطق المتوسطة 31%، في حين بلغت المناطق الاقتصادية أعلى نسبة بـ37%، فيما بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم 14%.

جاء ذلك وفق قرار د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رقم 978 لسنة 2026، والخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية في العاصمة، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به.

وقد تم تعميم هذه التقسيمات على كافة الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة للالتزام والعمل بموجبها.

وينشر مصراوي تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة للقانون الجديد في أحياء المنطقة الشمالية بالمحافظة.

وتشمل المنطقة الشمالية 8 أحياء وهي: شبرا، الزاوية الحمراء، حدائق القبة، روض الفرج، الشرابية، الساحل، الزيتون، الأميرية، وقد تم تقسيمها إلى 3 فئات محددة بالألوان هي:

1- المناطق المتميزة ويُرمز لها باللون الأخضر.

2- المناطق المتوسطة ويُرمز لها باللون الأصفر.

3- المناطق الاقتصادية ويُرمز لها باللون الأحمر.