إعلان

صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء

كتب : محمد نصار

12:52 م 03/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة (9)
  • عرض 9 صورة
    تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة (8)
  • عرض 9 صورة
    تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة (7)
  • عرض 9 صورة
    تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة (6)
  • عرض 9 صورة
    تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة (3)
  • عرض 9 صورة
    تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة (1)
  • عرض 9 صورة
    تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة (4)
  • عرض 9 صورة
    تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت نتائج حصر مناطق الإيجار القديم في محافظة القاهرة، أن المناطق المتميزة تمثل 18%، والمناطق المتوسطة 31%، في حين بلغت المناطق الاقتصادية أعلى نسبة بـ37%، فيما بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم 14%.

جاء ذلك وفق قرار د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رقم 978 لسنة 2026، والخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية في العاصمة، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به.

وقد تم تعميم هذه التقسيمات على كافة الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة للالتزام والعمل بموجبها.

وينشر مصراوي تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة للقانون الجديد في أحياء المنطقة الشمالية بالمحافظة.

وتشمل المنطقة الشمالية 8 أحياء وهي: شبرا، الزاوية الحمراء، حدائق القبة، روض الفرج، الشرابية، الساحل، الزيتون، الأميرية، وقد تم تقسيمها إلى 3 فئات محددة بالألوان هي:

1- المناطق المتميزة ويُرمز لها باللون الأخضر.

2- المناطق المتوسطة ويُرمز لها باللون الأصفر.

3- المناطق الاقتصادية ويُرمز لها باللون الأحمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإيجار القديم محافظة القاهرة قانون الإيجار القديم إبراهيم صابر محافظ القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد حديثها الأخير عن اهتمام المرأة بنفسها.. 20 صورة لإطلالات أنيقة لـ غادة
زووم

بعد حديثها الأخير عن اهتمام المرأة بنفسها.. 20 صورة لإطلالات أنيقة لـ غادة
بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن
زووم

بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن
تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
أخبار و تقارير

تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
أخبار المحافظات

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
مصر والسودان يؤكدان تمسكهما بالحقوق المائية التاريخية ورفضهما أي إجراءات
شئون عربية و دولية

مصر والسودان يؤكدان تمسكهما بالحقوق المائية التاريخية ورفضهما أي إجراءات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد