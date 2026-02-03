إعلان

ممنوع الحديث في التليفون.. بدوي للأعضاء: التزموا بوقار المجلس

كتب : مصراوي

12:12 م 03/02/2026

مجلس النواب

ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، كلمةً وجه خلالها الأعضاء بعدم التحدث فى الهواتف المحمولة أثناء الجلسة.

قال بدوي إن وجودنا في هذا المقام الرفيع يفرض علينا جميعًا الوقار وما يستلزمه ذلك من إطار واجب وممارسة برلمانية فاعلة، تحتم علينا الانتباه الكامل، لما يُجرى في هذا المجلس من مناقشات، وما يتخذ من قرارات، وما يطرح من موضوعات للبحث.

وأضاف رئيس البرلمان: ولما كانت اللائحة الداخلية للمجلس نصت بأنه على الرئيس المجلس ضبط جلساته وإدارتها، كما ألزمت الأعضاء كافة، بعدم الإخلال بالنظام والوقار الواجب للجلسات.

وتابع بدوي: لما كان ذلك، وكان استخدام الهاتف المحمول للحديث أثناء الجلسات.. من الأمور التي قد تؤثر على حسن سيرها، وتشوش على المناقشات وموضوعات البحث، بل من شأنها أن تؤثر على هيبة المجلس .

وخاطب بدوي الأعضاء قائلًأ: لذا يرجى من الأعضاء الموقرين، عدم الحديث في الهواتف المحمولة أثناء الجلسات وداخل القاعة.

مجلس النواب هشام بدوي الهواتف المحمولة

