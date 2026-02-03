إعلان

رمضان 2026.. قرار مهم من الأزهر بشأن إجازات الموظفين

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:53 ص 03/02/2026

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عمّم المجلس الأعلى للأزهر، منشورا على جميع المناطق "الأزهرية والوعظ" بشأن إجازات موظفي القطاعات التابعة للمشيخة خلال شهر رمضان المبارك.

ونص المنشور، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على أنه يتعين على جميع المناطق الأزهرية ومناطق الوعظ عدم منح إجازات اعتيادية خلال شهر رمضان المبارك أو مدون بطلب الإجازة بالسماح بالسفر خارج البلاد للعاملين بالأزهر إلا بعد العرض على السلطة المختصة.

وأوضح المنشور، أن ذلك يأتي نظرا لما تلاحظ من قيام المناطق الأزهرية بمنح إجازات اعتيادية للعاملين بالأزهر خلال شهر رمضان المبارك بما يؤثر على سير العملية التعليمية والدعوية بكافة المناطق، خاصة للعاملين في مجال الدعوة والعلوم الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم.

وأكد المجلس الأعلى للأزهر، أن القرار يأتي من أجل استقرار سير العملية التعليمية والدعوية بالمناطق الأزهرية و خلال العام الدراسي.

المجلس الأعلى للأزهر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى للأزهر رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 شهر رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة
رمضان 2026.. ننشر مواعيد أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
أخبار مصر

رمضان 2026.. ننشر مواعيد أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه
شئون عربية و دولية

مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه
تعيين إيلا واويا متحدثة باسم جيش الاحتلال بالعربية خلفًا لأفيخاي أدرعي
شئون عربية و دولية

تعيين إيلا واويا متحدثة باسم جيش الاحتلال بالعربية خلفًا لأفيخاي أدرعي
بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة
زووم

بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد