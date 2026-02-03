رمضان 2026.. قرار مهم من الأزهر بشأن إجازات الموظفين

عمّم المجلس الأعلى للأزهر، منشورا على جميع المناطق "الأزهرية والوعظ" بشأن إجازات موظفي القطاعات التابعة للمشيخة خلال شهر رمضان المبارك.

ونص المنشور، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على أنه يتعين على جميع المناطق الأزهرية ومناطق الوعظ عدم منح إجازات اعتيادية خلال شهر رمضان المبارك أو مدون بطلب الإجازة بالسماح بالسفر خارج البلاد للعاملين بالأزهر إلا بعد العرض على السلطة المختصة.

وأوضح المنشور، أن ذلك يأتي نظرا لما تلاحظ من قيام المناطق الأزهرية بمنح إجازات اعتيادية للعاملين بالأزهر خلال شهر رمضان المبارك بما يؤثر على سير العملية التعليمية والدعوية بكافة المناطق، خاصة للعاملين في مجال الدعوة والعلوم الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم.

وأكد المجلس الأعلى للأزهر، أن القرار يأتي من أجل استقرار سير العملية التعليمية والدعوية بالمناطق الأزهرية و خلال العام الدراسي.