حزب العدل يعلن تشكيل هيئته البرلمانية ويتخذ موقع المعارضة

كتب : نشأت حمدي

12:53 م 03/02/2026

مجلس النواب

أخطر حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس مجلس النواب بتشكيل الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وفقًا لأحكام المادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتقرر اختيار النائب محمد أحمد فؤاد عطية، رئيسًا للهيئة البرلمانية، والنائب حسام حسن الخُشت، نائبًا له، مع تأكيد الحزب اتخاذه موقع المعارضة البرلمانية، وممارسة دوره الرقابي والتشريعي دعمًا لنهج الإصلاح الذي يؤمن به، واحترامًا لأحكام الدستور.

حزب العدل عبد المنعم إمام مجلس النواب محمد أحمد فؤاد عطية

