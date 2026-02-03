أوضح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، رؤيته لدور المعارضة قائلاً: "المعارضة الوفدية ليست من أجل المعارضة أو التجريح، ولكن معارضة من أجل الإصلاح وتصحيح المسار".

وأكد البدوي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" أنه سيكون "معارضًا شديدًا" في حال حدوث خطأ، لكنه رفض وصف نهجه بـ"المعارضة الناعمة"، مؤكدًا أنه سيعتمد على أسلوب يليق بجسامة المرحلة.

وردًا على سؤال حول الحالة الاقتصادية، أجاب البدوي بأن الوضع الحالي أفضل مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات، مشددًا على أهمية زيادة الناتج المحلي.

وحذر البدوي من خلل هيكلي يتمثل في توجه 20% من الناتج المحلي للاستثمار العقاري على حساب الاستثمار الإنتاجي في المصانع والزراعة، معتبرًا أن البنوك تفضل تمويل العقارات لأنها "مضمونة" وتتجنب المخاطرة بتمويل المشروعات الإنتاجية الناشئة.

وعن حالة المواطن، قال رئيس حزب الوفد: "المواطن مطحون... بيعيش في شقاء"، معترفًا بأن الوضع المعيشي لا يختلف كثيرًا عما كان عليه منذ خمس سنوات، رغم وجود بعض الزيادة والاستقرار النسبي. وأعرب عن أمله في تحسن الأوضاع كما وعد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتطرق البدوي إلى أزمة الدين المحلي الذي يستحوذ على 96% من الموازنة العامة لخدمة الدين، معربًا عن تأييده لفكرة نقل ملكية أصول قومية مثل قناة السويس من الحكومة إلى البنك المركزي (المملوك للحكومة أيضًا).

وفسّر ذلك بأن البنك المركزي يستطيع عندئذٍ استخدام هذا الأصل القيم - الذي قدّر قيمته بنحو 200 مليار دولار - كغطاء لطباعة أوراق نقدية أو إعادة هيكلة الدين، مما يخفف العبء عن الموازنة ويحرر موارد للصحة والتعليم.

وأكد الدكتور السيد البدوي على أن الدين الخارجي لمصر مقبول نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، معربًا عن تفاؤله بقدرة الحكومة بقيادة الدكتور مدبولي على تحسين الأداء الاقتصادي في الفترة القادمة، بشرط تصحيح المسار نحو الاقتصاد الإنتاجي.