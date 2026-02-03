أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن الحياة السياسية في مصر شهدت مساحات من الحرية أكبر في عهد الحزب الوطني مقارنة بالوضع الحالي، مشيراً إلى أن النظم الانتخابية الحالية تعيق المشاركة السياسية الفعلية.

وأضاف البدوي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن الكراسي البرلمانية الحالية أصبحت "مدفوعة الثمن"، حيث لا يمتلك كل سياسي الملايين اللازمة لخوض الانتخابات وضمان مقعد، مما يستدعي التحول لنظام القائمة النسبية بدلاً من نظام الكوتة والقائمة المطلقة المعمول به حاليًا.

وتابع رئيس حزب الوفد: "المعارضة الحالية غير حقيقية"، مؤكداً أن أي إصلاح اقتصادي جاد يحتاج أولاً إلى إصلاح سياسي.

وأشار إلى أن المجالس النيابية الحالية والسابقة "مجالس لا تعبر عن الأمة"، معتبرًا أن البرلمان الحالي اكتسب الشرعية الدستورية لكنه "فاقد للشرعية الشعبية".

وأوضح البدوي أن المجلس النيابي الحالي يفتقد إلى آليات الرقابة الشعبية الحقيقية، ويخلو من المساءلة السياسية الفعالة، كما أن سلطته التشريعية لا تصدر ما يحقق مصلحة الأمة بشكل كامل، مؤكداً أن تدخل الرئيس السيسي شخصيًا "الفيتو الرئاسي" حال دون حدوث "مشكلات شعبية".

وأكد السيد البدوي تصريحاته إلى المادة الخامسة من الدستور المصري التي تنص على "التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان والحريات العامة والفصل والتوازن بين السلطات.. النص ده فين؟، مطالبًا بتطبيق نظام القوائم النسبية في الانتخابات لدعم التعددية الحزبية وتحقيق التداول السلمي للسلطة.