الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع الدكتور نظمي نميس مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة صاني فارماسيوتيكال، وذلك في إطار دعم جهود التصدير وتعزيز تواجد المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية.

تناول الاجتماع آليات دعم وتطوير ملف التصدير للشركة، واستعراض الخطط المستقبلية للتوسع في الأسواق الخارجية تحت مظلة الهيئة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التصدير، مع التركيز على تصدير المستحضرات إلى الأسواق الأفريقية ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير الدوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تعمل على تعزيز حضور الدواء المصري في الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية التعاون مع الشركات المصرية لتوسيع نطاق التصدير وتحقيق الريادة الإقليمية في صناعة وتداول المستحضرات الدوائية.

وأوضح أن تطوير ملف التصدير لا يقتصر على دعم الشركات فقط، بل يشمل تعزيز الثقة الدولية بالمنتجات المصرية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في القطاع الدوائي.

وأعرب الدكتور نظمي مسعود عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم صناعة الدواء الوطني وتعزيز التصدير، مؤكداً أن الهيئة تمثل شريكاً استراتيجيًا في وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعكس جودة المنتجات المصرية ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في قدرات القطاع الدوائي الوطني والمنظومة الدوائية فى مصر.

يأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لهيئة الدواء المصرية نحو تطوير شراكات فاعلة مع الشركات الدوائية المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي الوطني وتلبية احتياجات المرضى، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء.