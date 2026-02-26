السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا.. والكهرباء ترد على أنب

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء الرئيس السيسي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي"، وكشف وزير الكهرباء حقيقة تحريك الأسعار خلال الفترة الحالية وحقيقة انقطاع للتيار خلال صيف 2026.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية.

الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، تيرجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكين شو رئيس مجلس إدارة شركة إنفجين إنرجي لتوربينات الرياح، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير إيريك هوسيم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لا تفكر في تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، مشددًا على عدم وجود أي خطط لانقطاع التيار الكهربائي خلال صيف 2026، في ظل استعدادات مبكرة وتأمين احتياجات الشبكة من الوقود والطاقة.

وزير الكهرباء: ارتفاع أسعار الوقود خلال أكتوبر الماضي ترتب عليه زيادة مستحقات البترول لـ97 مليار جنيه

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر الماضي ترتب عليه زيادة في المستحقات لصالح قطاع البترول تُقدَّر بنحو 97 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تحركت فورًا للتعامل مع هذه الزيادة بما يضمن استقرار منظومة الكهرباء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

"خس 6 كيلو واكسب جنيه ذهب".. حملة الصحة لإنقاص الوزن في رمضان

أطلقت وزارة الصحة حملة تخسيس غير تقليدية خلال شهر رمضان تحت شعار "خس 6 كيلو واكسب جنيه ذهب"، ضمن مبادرة "أنت الحل"، والتي تهدف إلى دعم الصحة العامة والتوعية بأساليب الغذاء الصحي خلال الشهر الكريم.

النقل: تعاون لإدارة وتشغيل سفن تجارية على خط ملاحي بين مصر وشرق إفريقيا

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة القناة للتوكيلات الملاحية وشركة تراست للتجارة والنقل لإنشاء شركة مشتركة لإدارة وتشغيل سفن تجارية ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحي بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق إفريقيا لنقل الرؤوس الحية والبضائع المصرية.

بالأسماء.. الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور

أغلقت وزارة الصحة والسكان 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور في محافظة القليوبية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولة النشاط بدون تراخيص قانونية.

"الزراعة" تستعرض جهود حماية الثروة الداجنة.. وترد على شائعات "النفوق غير الطبيعي"

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لحماية الثروة الداجنة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير.

