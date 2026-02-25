تصوير - هاني رجب

انطلقت بعد ظهر الأربعاء، فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى مرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، بالجامع الأزهر بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وحضر الفاعلية، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر ونوابه، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، كلمة للدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على الرواق الأزهري، ثم كلمة للدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، يعقبها كلمة للدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ثم كلمة للدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، وتختتم الكلمات بكلمة للدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تنطلق من بعد صلاة الظهر مباشرة، وتستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، كما ستشهد الاحتفالية مجموعة من الابتهالات الدينية يلقيها أحد طلاب الأزهر الشريف.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اعتماد السابع من رمضان من كل عام يومًا سنويًا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، تخليدًا لذكرى افتتاحه الأول عام 361هـ، تأكيدًا على استمرارية رسالته العلمية والدعوية، وترسيخًا لدوره التاريخي في خدمة الإسلام والمسلمين.

