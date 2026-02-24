شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، صباح اليوم الثلاثاء 24 فبراير، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون متكامل يهدف إلى تنظيم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة.

كما حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المعنية والهيئات المختصة بهذا الملف، وعددا من هيئات مكاتب اللجان البرلمانية في مقدمتها رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء اللجنة، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، وممثلي المجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي بداية كلمته الافتتاحية، عبر المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن سعادته بتواجده في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أول مشاركة له في لجان مجلس النواب، كما رحب بالوزراء المشاركين، مثمنًا دعوة اللجنة لمناقشة توجه الدولة لإعداد مشروع قانون لوضع ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن في ذلك دلالة على حرص اللجنة الموقرة على تعاونها الفعال وممارسة دورها البرلماني في مشاركة الحكومة في إعداد مشروع هذا القانون، والذي جاء بناءً على تكليف القيادة السياسية الحكيمة.

وتابع المستشار هاني حنا، كلمته، بتوجيه رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما حمله هذا التكليف من رؤية قائد الأسرة لمستقبل أبنائه وأحفاده، وحرصه على توفير بيئة ثقافية صحية، من خلال نافذة إعلامية آمنة تتفق مع أخلاقيات وتاريخ وقيم مجتمعنا.

كما وجه وزير المجالس النيابية رسالة شكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تكليفه السريع للحكومة بسرعة إعداد مشروع القانون ومتابعته للدراسات التي تجرى من جميع الوزارات المعنية في هذا الشأن.

وأكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، هذا التكليف جاء لما توليه القيادة السياسية لشباب الغد من أهمية بالغة وتقدير، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهم لا يقف عند حد توفير بيئة صحية تتوافر فيها عناصر الحياة الطبيعية الآمنة، بل تمتد لتوفير مناخ آمن لنشأتهم الدينية، والثقافية والاجتماعية من خلال الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما أوضح الوزير، أن مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على إعداده يأتي حاملا رسالة مفادها أن مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة، ليست ذات أهداف قانونية وتشريعية فحسب، بل هي وسيلة يباشر من خلالها رب الأسرة وقائد مسيرتها حماية أبنائه من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي الغير منضبطة و معاونتهم على مواجهة هذه المخاطر الصحية منها والنفسية.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ضرورة تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، أسوة بما طبقته فرنسا وأكثر من 60 دولة أخرى، مشددًا على أن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية بات أولوية تتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا.

كما أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن أنه سيتم تقديم بدائل آمنة لتنشئة الطفل المصري في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إعداد مشروع قانون في هذا الشأن، وأشار خلال اجتماع اللجنة إلي أنه لا بد من التكامل من أجل الوصول إلى تشريع يحمي الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.

وأعلنت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تبني الوزارة لاستراتيجية تقوم على "الفكر والحوار"، مؤكدة أن الوزارة تستهدف استعادة الدور الريادي لنحو 600 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية، لتكون المنارة الحقيقية لبناء الوعي، مشددة على أن "مواجهة الفكر لا تكون إلا بالفكر، ومجابهة الكلمة تكون بالكلمة والعلم".

اقرأ أيضًا:

اتصالات النواب تواصل مناقشة مشروع قانون تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي