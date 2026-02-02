رئيس جامعة الزهراء العراقية: الله منح المرأة حضورًا فاعلًا لا يمكن تجاهله

نظم صندوق تحيا مصر للعام الثالث على التوالي معرض "دكان الفرحة" المخصص لرعاية 13 ألف أسرة من عمال وعاملات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وذلك تثمينًا لجهودهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمحافظة القاهرة.

وصرح تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن المعرض تضمن نحو 130 ألف قطعة متنوعة، شملت ملابس جديدة، وأحذية، وأواني طهي، ومستلزمات منزلية، ومفروشات، وبطاطين، إضافة إلى حقائب العناية الشخصية وألعاب الأطفال، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتنوعة للأسر المستهدفة.

وأكد عبد الفتاح أن ذوي الهمم على رأس أولويات الصندوق، حيث تم توزيع عدد من الكراسي المتحركة المجهزة لأبناء العاملين بالهيئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف تيسير حركتهم وتذليل المعوقات الحياتية التي تواجههم، بما يضمن دمجهم بشكل فعال في المجتمع.

وأشار عبد الفتاح إلى أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من واجب الصندوق تجاه فئة تعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكداً أن معارض الحماية الاجتماعية تهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع المصري.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر نجح عبر مبادرة دكان الفرحة في إرساء نموذج رائد للحماية الاجتماعية؛ حيث تتيح المعارض للأسر والطلاب الأولى بالرعاية تجربة تسوق متكاملة تمنحهم حرية اختيار القطع المناسبة لهم مجانًا، وتتوسع المبادرة لتشمل دور الأيتام، وأبناء السجينات، وذوي الهمم، بالإضافة إلى محور 'تجهيز العرائس' الذي يستهدف توفير مستلزمات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال شبكة بحث وتقصٍ واسعة تغطي القرى والنجوع لضمان تلبية احتياجات الأسر الأكثر استحقاقًا.