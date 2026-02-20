إعلان

فلوسي بتجيب حظ.. موقف مؤثر بين ساويرس وسائق تاكسي

كتب : أحمد العش

12:29 ص 20/02/2026

نجيب ساويرس مع لميس الحديدي في برنامج رحلة المليار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن ركوب التاكسي بالنسبة له ليس مجرد وسيلة تنقل، بل طريقة لفهم أحوال الناس والبقاء متصلًا بالواقع، مشيرًا إلى أن آخر مرة استقل فيها تاكسي كانت منذ عام تقريبًا.

وقال "ساويرس"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار: "بركب التاكسي لو السواق مش موجود أو بيصلي أو أنا مستعجل.. وده بيخليني أعرف رأي السواق السياسي في حالة البلد، وأعرف بيعيش بفلوس التاكسي ولا لأ".

وأوضح أنه أعطى السائق في آخر مرة ركب فيها التاكسي مبلغًا كبيرًا رغم رفضه في البداية، ليرد عليه "ساويرس" قائلًا له: "أنا فلوسي بتجيب حظ، خليهم معاك ومتصرفهمش، خليهم للزنقة عشان يجيبوا لك حظ".

اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس: بيع موبينيل كان أصعب لحظات مسيرتي المهنية

ساويرس: بعت "البلي" لزملائي.. وتعلمت معنى التجارة مبكرًا

نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس لميس الحديدي رحلة المليار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من خطط ترامب لغزة إلى حرب محتملة على إيران.. وتحدي إسرائيل في الأقصى (العالم
أخبار وتقارير

من خطط ترامب لغزة إلى حرب محتملة على إيران.. وتحدي إسرائيل في الأقصى (العالم
موعد أذان الفجر الجمعة 2 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الجمعة 2 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
انتبه في رمضان.. آلام الظهر مؤشر على الإصابة بمرض قاتل صامت
رمضان ستايل

انتبه في رمضان.. آلام الظهر مؤشر على الإصابة بمرض قاتل صامت
شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان
أخبار المحافظات

شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة