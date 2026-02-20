أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن ركوب التاكسي بالنسبة له ليس مجرد وسيلة تنقل، بل طريقة لفهم أحوال الناس والبقاء متصلًا بالواقع، مشيرًا إلى أن آخر مرة استقل فيها تاكسي كانت منذ عام تقريبًا.

وقال "ساويرس"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار: "بركب التاكسي لو السواق مش موجود أو بيصلي أو أنا مستعجل.. وده بيخليني أعرف رأي السواق السياسي في حالة البلد، وأعرف بيعيش بفلوس التاكسي ولا لأ".

وأوضح أنه أعطى السائق في آخر مرة ركب فيها التاكسي مبلغًا كبيرًا رغم رفضه في البداية، ليرد عليه "ساويرس" قائلًا له: "أنا فلوسي بتجيب حظ، خليهم معاك ومتصرفهمش، خليهم للزنقة عشان يجيبوا لك حظ".

