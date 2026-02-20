أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أنه يحرص على حماية أسرته من الحسد، ويحرص على عدم وضع صورهم الشخصية في محفظته وإنما يكتفي بوضعها على هاتفه الشخصي فقط، مشيرًا إلى أن محفظته تحتوي فقط على المال وبطاقات الائتمان، دون وضع أي صور عائلية.

لماذا لا يحتفظ نجيب ساويرس بصور عائلته في محفظته الشخصية؟

أوضح "ساويرس"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار، أن السبب وراء هذا الحرص هو خوفه من تأثير الحسد على أسرته، قائلًا: "محفظتي بيبقى فيها على الأقل 4 آلاف جنيه بسبب الأسعار دلوقتي، وكمان عشان لو في حد محتاج أو حد غلبان وقفني في إشارة".

وأشار المهندس نجيب ساويرس، إلى أن هذا الحرص لا يتعارض مع إيمانه العميق، مؤكدًا أن أسرته نشأت على مخافة الله ومحبته، وهو ما غرسته والدته في نفوسهم منذ الصغر.

