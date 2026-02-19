الصحة تحتفل بأول دفعة "مقيّمين لسلامة المرضى"

نظمت وزارة الصحة والسكان احتفالية بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة لتخريج الدفعة الأولى من المقيّمين المركزيين لبرنامج «المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبحضور قيادات الوزارة والقطاعات الصحية.

‎شهدت الاحتفالية تكريم 3 مستشفيات نالت شهادة «مستشفى صديقة لسلامة المرضى – المستوى الثاني» من المنظمة الدولية: مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم، المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، ومستشفى 15 مايو التخصصي، إلى جانب تكريم الفرق الفنية والإدارية التي ساهمت في تطبيق 134 معيارًا عالميًا تشمل القيادة، الممارسات السريرية الآمنة، مشاركة المرضى، البيئة الآمنة، والتعلم المستدام.

‎أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن سلامة المرضى أولوية قصوى ومسؤولية مشتركة، وأن الرعاية الآمنة تعتمد على نظم تنبؤ بالمخاطر، فرق مدربة، وقيادات ملتزمة فعليًا بمعايير الجودة، مع وضع المواطن في صدارة الأولويات لضمان خدمات صحية آمنة وفعالة وفق أعلى المعايير الدولية.

‎وأوضح الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات الصحة العامة، أن هذه المستشفيات تمثل ركيزة أساسية لدعم التغطية الصحية الشاملة، مع خطط توسع مدعومة بتخريج 150 مقيّمًا مركزيًا في المراحل القادمة لبناء كوادر وطنية تضمن الانتشار والاستدامة.

‎من جانبه، شدد الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، على أن الجودة وسلامة المرضى مسار واحد لا ينفصل، مؤكدًا العمل على تطوير المتابعة المستمرة، توحيد البروتوكولات، وتعزيز مؤشرات الأداء لرفع كفاءة الخدمات على مستوى الجمهورية.

وأكدت الدكتورة مروة السيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، أن تخريج 30 مقيّمًا في الدفعة الأولى يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر وطنية قيادية، تدعم خطة الانتشار التدريجي وتعزز الاستدامة المؤسسية لمعايير السلامة في جميع المنشآت الصحية.”