رئيس الأركان يعود للقاهرة بعد انتهاء زيارته للكويت

كتب : محمد سامي

02:28 م 17/02/2026
  • عرض 6 صورة
    زيارة رئيس الأركان المصري للكويت
    زيارة رئيس الأركان المصري للكويت
    زيارة رئيس الأركان المصري للكويت
    زيارة رئيس الأركان المصري للكويت
    زيارة رئيس الأركان المصري للكويت (6)

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الكويت، حيث أُجريت له مراسم إستقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

والتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الشيخ عبد الله على عبد الله الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت، حيث تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والكويتية.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات العسكرية ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، وأكد الجانبان على تطلعهما إلى زيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك فى العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وعلى هامش الزيارة قام الفريق أحمد خليفة بزيارة تفقدية لكلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان المشتركة استمع خلالها لشرح عن آليات إعداد القادة والضباط وتنمية قدراتهم فى مجالات القيادة والتخطيط العسكرى بما يواكب التطورات المتلاحقة فى العلوم العسكرية.

أحمد خليفة الكويت رئيس الأركان المصري

