إعلان

الرئيس السيسي يهنئ رئيس إفريقيا الوسطى بإعادة انتخابه لفترة ثالثة

كتب : مصراوي

06:58 م 16/02/2026

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس إفريقيا الوسطى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب أحمد العش:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، الرئيس فوستان آرشانج تواديرا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدّم التهنئة للرئيس “تواديرا” بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثالثة، مشيدًا بما حققته إفريقيا الوسطى من نجاح في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية بشكل متزامن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى، مع الاستعداد لتقديم مختلف صور الدعم الفني في المجالات ذات الأولوية.

وأعرب الرئيس “تواديرا”، من جانبه، عن تقديره البالغ لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في المجالات الاقتصادية والأمنية، مشيدًا بالدور المصري الفاعل والحرص الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.



اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد –فيديو

توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أخبار الرئيس السيسي اليوم أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم تصريحات الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حزب الله: لا نريد الحرب ولكن لن نستسلم
شئون عربية و دولية

حزب الله: لا نريد الحرب ولكن لن نستسلم

مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
أخبار مصر

مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
أخبار المحافظات

مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
"شباب النواب" تفتح ملف التعصب الرياضي ودور شركة المدن
أخبار مصر

"شباب النواب" تفتح ملف التعصب الرياضي ودور شركة المدن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر