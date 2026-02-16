كتب أحمد العش:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، الرئيس فوستان آرشانج تواديرا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدّم التهنئة للرئيس “تواديرا” بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثالثة، مشيدًا بما حققته إفريقيا الوسطى من نجاح في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية بشكل متزامن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى، مع الاستعداد لتقديم مختلف صور الدعم الفني في المجالات ذات الأولوية.

وأعرب الرئيس “تواديرا”، من جانبه، عن تقديره البالغ لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في المجالات الاقتصادية والأمنية، مشيدًا بالدور المصري الفاعل والحرص الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.





اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد –فيديو



توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية



