كشف مصدر مطلع، أنه تم تأجيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة والذي يتضمن إعلان أسماء الفائزين، إلى مساء الجمعة، العاشر من رمضان، ال٢٧ من فبراير الجاري، بدلا من بعد غد الثلاثاء.

كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، سيعلن أسماء الفائزين في دولة التلاوة، بعد غد الثلاثاء، عقب إعلان رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن حفل إعلان أسماء الفائزين في برنامج دولة يعقد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة بحضور شخصيات رفيعة المستوى، وكبار رجال الدولة المصرية والشخصيات الدينية والمحكمين وكبار العلماء.

ونوّه المصدر، إلى أن سيتم منح الفائز بالبرنامج مبلغ مليون جنيه، مع تسجيل القرآن الكريم بصوته للإذاعة المصرية وبعض القنوات.

ويعقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ظهر غد الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.