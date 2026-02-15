إعلان

خاص| تأجيل حفل ختام"دولة التلاوة" وشخصيات رفيعة المستوى تحضر تكريم الفائزين ب"المنارة"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:16 م 15/02/2026

برنامج دولة التلاوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع، أنه تم تأجيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة والذي يتضمن إعلان أسماء الفائزين، إلى مساء الجمعة، العاشر من رمضان، ال٢٧ من فبراير الجاري، بدلا من بعد غد الثلاثاء.

كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، سيعلن أسماء الفائزين في دولة التلاوة، بعد غد الثلاثاء، عقب إعلان رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن حفل إعلان أسماء الفائزين في برنامج دولة يعقد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة بحضور شخصيات رفيعة المستوى، وكبار رجال الدولة المصرية والشخصيات الدينية والمحكمين وكبار العلماء.

ونوّه المصدر، إلى أن سيتم منح الفائز بالبرنامج مبلغ مليون جنيه، مع تسجيل القرآن الكريم بصوته للإذاعة المصرية وبعض القنوات.

ويعقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ظهر غد الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دولة التلاوة قراءة القرآن مواهب قرآنية وزير الأوقاف أسامة الأزهري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد إعلان "فلكية جدة".. المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال رمضان والإبلاغ
أخبار وتقارير

بعد إعلان "فلكية جدة".. المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال رمضان والإبلاغ
"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق
أخبار المحافظات

"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
هل يتجه الذهب إلى نطاق صاعد أم فقاعة؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

هل يتجه الذهب إلى نطاق صاعد أم فقاعة؟ خبراء يجيبون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. بداية الشوط الثاني
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور