ياسر جلال يستعرض اقتراحه ف الشيخ بمنع فوضى التصوير بدون إذن مسبق

كتب : نشأت حمدي

07:41 م 15/02/2026

النائب ياسر جلال

استعرض النائب ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، المقترح الخاص بضوابط النشر والتصوير.

وقال "جلال"، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ بحضور نقيبي الصحفيين والإعلاميين، إنه لا أحد يمس حق الصحفي لأنها مادة دستورية صريحة ومخالفتها خطأ جسيم، وشدد نحن مع حرية الصحافة.

وأضاف: "لابد من التنظيم لا يمكن أن يكون من صور اقدام ممثلة صحفيًا، ولابد من التنظيم وتنظيم ممارسة الصحفيين المتدربين لحقهم من خلال نقابة الصحفيين".

وقال إنه "في الآونة الأخيرة انتشرت فوضى التصوير عمال على بطال في العزاءات والمناسبات وصل الأمر إلى تصوير بعض الفنانات صور غير لائقة، وفي العزاء تصوير غير لائق واقتحام أهل المتوفى".

وتابع: "انتقلت هذه العدوى للشارع واحد كسر على واحد يصوره وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال إن المنع ضد النشر أو التصوير غير موجود لكن المادة ٥٧ من الدستور تقول للحياة الخاصة مصونة كما لفت للمادة ٩٩ التي تقول إن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم كما أكد أي تصوير أو تسجيل يجب أن يكون بإجراءات صحيحة.

كما أشار للمادة ٢٥ من قانون جرائم تقنية المعلومات اليت تتحدث عن جرائم تمس القيم الاسرية وحرمة الحياة الخاصة.

ياسر جلال فوضى التصوير بدون إذن مسبق مجلس الشيوخ

