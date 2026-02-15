إعلان

وزير النقل يتفقد تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 64 كم

كتب : محمد نصار

12:54 م 15/02/2026
    وزير النقل يتفقد تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 64 كم (3)_3
    وزير النقل يتفقد تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 64 كم (1)_1
    وزير النقل يتفقد تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 64 كم (2)_2

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور عبدالرحمن الباز، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط (مدينة الأثاث) حتى بلطيم مرورًا بجمصة والمنصورة الجديدة بطول 64 كم، بواقع 37 كم بنطاق محافظة دمياط، و27 كم بنطاق محافظة الدقهلية.

ويتم تنفيذ طريق خدمة خرساني بعرض 12 مترًا في كل اتجاه في هذه المسافة، ورفع كفاءة الطريق ليصبح بعرض 6 حارات بكل اتجاه منها 3 حارات من الرصف الخرساني يخصص للشاحنات لفصل حركتها عن حركة المركبات الصغيرة لزيادة الأمان والسلامة على الطرق بالإضافة إلى الحد من تأثير الحمولات الزائدة للشاحنات على الطرق، كما يتضمن المشروع إنشاء 23 كوبري علوي لخدمة مرتادي الطريق والكيانات المتاخمة له.

وتم خلال الجولة الاطلاع على ما تم وجار تنفيذه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الطريق بدءًا من بورسعيد حتى السلوم حيث تم نهو رفع كفاءة الطريق بدءًا من مدينة جمصة كم 80 حتى مدينة البرلس كم 130، ونهو رفع كفاءة المسافة من مدينة الإسكندرية حتى مدينة مطروح وجار إنشاء طريق شاحنات خرساني بدءًا من مدينة دمياط (كم 50حتى كراكة الرمال السوداء كم 132) بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض المسافات المتفرقة بالمسافة من مدينة مطروح إلى السلوم بطول 240 كم، وجار تنفيذ أعمال توسعة الطريق بهذه القطاعات.

كما تابع الوزير، معدلات تنفيذ مشروع ازدواج ورفع كفاءة دمياط الشرقي بطول 62 كم وذلك في المسافة من شربين وحتى فارسكور بطول 25 كم وحيث تم الانتهاء من من ازدواج ورفع كفاءة المسافة من شربين حتى المنصورة بطول 22 كم، ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز مع مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة المشروعات.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الطريق الدولي الساحلي

